«Ахмат» купил футболиста «Зальцбурга»

Футбольный агент Горан Попов, который представляет интересы защитника Дарко Тодоровича, поведал о будущем своего клиента.

В беседе с корреспондентом «РБ Спорт» представитель заявил, что грозненский «Ахмат» подписал с боснийским футболистом двухлетнее соглашение. У Тодоровича были варианты продолжения карьеры в Греции, Германии и Австрии, однако игрок решил остаться в России.

Согласно данным источника, «Ахмат» выкупил 25-летнего игрока у «Зальцбурга» менее чем за 500 тысяч евро.

В прошлом сезоне РПЛ Дарко сыграл 17 матчей и получил четыре желтые карточки.