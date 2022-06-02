Экс-игрок «Спартака»: Понсе и Кутепов ушли? Значит они не так уж и нужны

Экс-футболист «Спартака» Юрий Гаврилов высказался по поводу ухода из московской команды защитника Ильи Кутепова и аргентинского форварда Эсекьеля Понсе.

Гаврилов сказал «Чемпионату», что раз этих игроков так спокойно отпустили, то значит им есть достойные замены и они сейчас не так уж и нужны «Спартаку». Экс-игрок отметил, что вряд ли для «красно-белых» уход Кутепова и Понсе станет большой потерей.

«Нужно просто посмотреть, сколько игрового времени они провели», - добавил Гаврилов.

Напомним, что Понсе вторую половину сезона на правах арендного соглашения провёл в испанском клубе «Эльче», а Кутепов в последнее время практически не выходил на поле в составе «Спартака».