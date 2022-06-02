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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Спартак» в 2021 году зафиксировал убыток в 1 млрд рублей

02 Июня 2022 • 08:26 Комментировать

Московский «Спартак» в 2021 году зафиксировал солидный убыток в размере одного миллиарда рублей.

Как сообщается в отчёте РФС, доход московской команды за этот промежуток времени составил около девяти с половиной миллиардов рублей, но «красно-белые» также потратили огромные суммы на операционные расходы, приобретение новых футболистов, а также на агентские комиссии. В итоге столичный клуб ушёл в минус на один миллиард рублей.

Напомним, что спартаковцы в прошедшем сезоне заняли лишь десятую строчку в турнирной таблице РПЛ, но зато сумели выиграть Кубок России. В финале «Спартак» обыграл «Динамо».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Российская Премьер-Лига
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