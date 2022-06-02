«Спартак» в 2021 году зафиксировал убыток в 1 млрд рублей

Московский «Спартак» в 2021 году зафиксировал солидный убыток в размере одного миллиарда рублей.

Как сообщается в отчёте РФС, доход московской команды за этот промежуток времени составил около девяти с половиной миллиардов рублей, но «красно-белые» также потратили огромные суммы на операционные расходы, приобретение новых футболистов, а также на агентские комиссии. В итоге столичный клуб ушёл в минус на один миллиард рублей.

Напомним, что спартаковцы в прошедшем сезоне заняли лишь десятую строчку в турнирной таблице РПЛ, но зато сумели выиграть Кубок России. В финале «Спартак» обыграл «Динамо».