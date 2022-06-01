​Ксения Собчак назвала болезнь владельца «Краснодара» Галицкого

Блогер, ведущая и журналистка Ксения Собчак рассказала о том, каким заболеванием страдает владелец «Краснодара» Сергей Галицкий.

«Галицкий в сентябре прошлого года в интервью говорил, что «болеет». Так вот у него все серьезно – онкология», – написала в своём телеграм-канале Собчак.

Напомним, что о своих проблемах со здоровьем Галицкий сообщил в прошлом году в программе «Коммент.Шоу», но не стал раскрывать подробностей.

Собчак также отметила, что из всех средств у Галицкого осталась лишь небольшая сумма на лечение, поскольку все остальные финансы вложены в российские акции, а западные счета могут заморозить в любой момент.