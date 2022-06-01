Самый прибыльный клуб чемпионата России вылетел в ФНЛ

Парадоксальная ситуация случилась с казанским «Рубином», который по результатам сезона 2021/2022 вылетел в ФНЛ.

Прибыль команды по итогам сезона составила 1,2 млрд рублей – такого результата не смогла достигнуть ни одна из команд. Впрочем, подобные статистические данные едва ли могут порадовать болельщиков, которые крайне разочарованы вылетом из элиты.

Среди клубов, завершивших год в плюсе есть тульский «Арсенал» (135 млн), «Нижний Новгород» (0,107 млрд), «Урал» (0,741 млн), «Крылья Советов» (28 млн), «Ахмат» (101 млн) и московское «Динамо» (157 млн).

Отметим, что тульский «Арсенал» также покинул РПЛ.