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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Самый прибыльный клуб чемпионата России вылетел в ФНЛ

01 Июня 2022 • 22:25 Комментировать (1)

Парадоксальная ситуация случилась с казанским «Рубином», который по результатам сезона 2021/2022 вылетел в ФНЛ.

Прибыль команды по итогам сезона составила 1,2 млрд рублей – такого результата не смогла достигнуть ни одна из команд. Впрочем, подобные статистические данные едва ли могут порадовать болельщиков, которые крайне разочарованы вылетом из элиты.

Среди клубов, завершивших год в плюсе есть тульский «Арсенал» (135 млн), «Нижний Новгород» (0,107 млрд), «Урал» (0,741 млн),  «Крылья Советов» (28 млн), «Ахмат» (101 млн) и московское «Динамо» (157 млн).

Отметим, что тульский «Арсенал» также покинул РПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Арсенал Тула
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