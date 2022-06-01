«Спартак» отказался продлевать контракт с Бакаевым

Московский «Спартак» отказался продлевать контракт с Зелимханом Бакаевым. Информация об этом подтверждена официально самим клубом, контракт полузащитника истёк вчера, 31 мая.

В текущем сезоне Бакаев провёл за «Спартак» 36 матчей во всех турнирах, забил три гола, сделал восемь голевых передач, а также заработал восемь жёлтых карточек.

Вероятным клубом, где правый вингер продолжит свою карьеру, является санкт-петербургский «Зенит».

Бакаев является воспитанником «красно-белых», он выступал за клуб с 2015 года.