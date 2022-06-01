Убыток «Локомотива» в сезоне-2021/22 превысил 2 млрд рублей

На официальном сайте Российского футбольного союза появилась информация о ключевых финансовых показателях клубов РПЛ.

На основе опубликованных данных, у ЦСКА и «Зенита» убытки за 2021 год составили один миллиард, у «Локомотива» - более 2 миллиардов рублей.

Примечательно, что казанский «Рубин», который вылетел в Футбольную национальную лигу, получил прибыль в размере 1,18 млрд рублей.

Напомним, «Зенит» выиграл чемпионат России в сезоне-2021/22, вторым в турнирной таблице стал «Сочи», а тройку сильнейших замкнуло «Динамо».

ЦСКА по итогам сезона занял пятое место, набрав 50 очков. «Локомотив» с 48 очками стал шестым.