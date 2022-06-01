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Понсе стал игроком «Эльче» официально

01 Июня 2022 • 18:42 Комментировать

Аргентинский нападающий «Спартака» Эсекель Понсе продолжит карьеру в испанском «Эльче».

Пресс-служба сообщила, что клуб воспользовался правом выкупа у «Спартака» 25-летнего футболиста, который провёл вторую часть сезона-2021/22 в аренде. Сообщается, что форвард будет защищать цвета испанского клуба на протяжении четырёх сезонов.

«От лица футбольного клуба «Эльче» мы хотим поздравить Эсекеля  с заключением контракта. Он будет продолжать защищать зеленую полосу на форме клуба. Нас ждёт сезон столетия клуба!» - говорится на официальном сайте клуба.

Понсе сыграл за «Эльче» 13 матчей во всех турнирах и отметился одним голом. Его трансферная стоимость, согласно порталу Transfermarkt, составляет 7 миллионов евро.


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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Ла Лига Эльче РПЛ Эсекель Понсе
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