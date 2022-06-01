Аргентинский нападающий «Спартака» Эсекель Понсе продолжит карьеру в испанском «Эльче».

Пресс-служба сообщила, что клуб воспользовался правом выкупа у «Спартака» 25-летнего футболиста, который провёл вторую часть сезона-2021/22 в аренде. Сообщается, что форвард будет защищать цвета испанского клуба на протяжении четырёх сезонов.

«От лица футбольного клуба «Эльче» мы хотим поздравить Эсекеля с заключением контракта. Он будет продолжать защищать зеленую полосу на форме клуба. Нас ждёт сезон столетия клуба!» - говорится на официальном сайте клуба.

Понсе сыграл за «Эльче» 13 матчей во всех турнирах и отметился одним голом. Его трансферная стоимость, согласно порталу Transfermarkt, составляет 7 миллионов евро.