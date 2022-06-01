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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Игнатьев выразил желание провести Суперкубок России в Москве или Санкт-Петербурге

01 Июня 2022 • 17:17 Комментировать (1)

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев считает, что матч за Суперкубок России должен пройти в Москве или Санкт-Петербурге.

«Если игра за Суперкубок будет где-то в не в Москве или Санкт-Петербурге, то, конечно, это будет праздник для людей того города, но это получится размытым и обыденным соревнованием», — цитирует Игнатьева Sport24.

Специалист добавил, что такой ответственный матч нужно провести в Санкт-Петербурге, потому что там стадион с большой вместимостью и с крышей. В «Лужниках» можно тоже провести матч, потому что этот стадион тоже может вместить большое количество зрителей.

Встреча за Суперкубок России «Спартак» - «Зенит» пройдёт 9 июня 2022 года.


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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Суперкубок России Борис Игнатьев
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