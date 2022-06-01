Игнатьев выразил желание провести Суперкубок России в Москве или Санкт-Петербурге

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев считает, что матч за Суперкубок России должен пройти в Москве или Санкт-Петербурге.

«Если игра за Суперкубок будет где-то в не в Москве или Санкт-Петербурге, то, конечно, это будет праздник для людей того города, но это получится размытым и обыденным соревнованием», — цитирует Игнатьева Sport24.

Специалист добавил, что такой ответственный матч нужно провести в Санкт-Петербурге, потому что там стадион с большой вместимостью и с крышей. В «Лужниках» можно тоже провести матч, потому что этот стадион тоже может вместить большое количество зрителей.

Встреча за Суперкубок России «Спартак» - «Зенит» пройдёт 9 июня 2022 года.