Известный российский агент Дмитрий Селюк в интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» сообщил, что в скором времени представит своего игрока в одной из команд РПЛ.

«Я привезу в РПЛ футболиста 2003 года, который выступал на чемпионате мира, и покажу, что в Россию могут приезжать футболисты», — сказал Селюк.

Напомним, в сезоне-2021/22 чемпионом России стал «Зенит», вторым стал «Сочи», а третье место досталось «Динамо». По итогам сезона из РПЛ вылетели «Арсенал», «Рубин» и «Уфа». Из ФНЛ вышли «Торпедо», «Факел» и «Оренбург».