Нападающий «Спартака» Александр Соболев поделился фотографией в своём телеграм-канале после празднования победы в финале Кубка России над «Динамо» (2:1).

«Кабанчик-Дельфин-Мамонтёнок», — подписал фото Соболева.

Напомним, в финале Кубка России «Спартак» одержал победу над «Динамо» со счётом 2:1. За «красно-белых» голами отличились Александр Соболев и Куинси Промес. В составе «Динамо» единственный мяч на счету у полузащитника Арсена Захаряна. «Спартак» не выигрывал Кубок России с сезона-2002/03.

После поражения в финале «Динамо» объявило, что клуб покинули главный тренер Сандро Шварц и полузащитник Себастиан Шиманьски.