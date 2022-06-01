Агент Кучаева рассказал, для чего футболист вернулся в ЦСКА

Александр Клюев, агент, представляющий интересы полузащитника ЦСКА Константина Кучаева, заявил, что футболист вернулся из аренды не для того, чтобы сидеть в запасе.

«Кучаев вернулся, не для того, чтобы сидеть на лавке. В «Рубине» он играл, попал в сборную, поэтому всё будет зависеть от позиции руководства. Варианты по нему есть, он достаточно востребованный игрок», — сказал агент «Чемпионату».

Напомним, Кучаев зимой 2022 года перешёл в «Рубин» на правах аренды. Он сыграл за команду из Казани 10 матчей, в которых отметился голом и результативной передачей. Контракт 24-летнего полузащитника с «армейским» клубом рассчитан до лета 2024 года.

«Рубин» по итогам сезона-2021/22 вылетел в ФНЛ, а ЦСКА занял пятое место в турнирной таблице РПЛ.