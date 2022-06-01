Агент не исключил перехода Мусы Барроу в «Зенит»

Агент вингера «Болоньи» Мусы Барроу Луиджи Соррентино не исключил перехода гамбийца в РПЛ.

«Звонков из России по поводу Мусы не было. Всё зависит от предложения, от того, какой клуб проявит интерес.

«Зенит»? Конечно. Можно говорить примерно о 20 миллионах евро, которые указаны на Transfermarkt», — приводит слова Соррентино «РБ Спорт».

В прошедшем сезоне 23-летний Барроу провёл за «Болонью» 35 матчей, в которых забил шесть голов и отдал одну результативную передачу.

Гамбиец является воспитанником «Аталанты», за которую провёл два полноценных сезона. Всего в составе клуба из Бергамо Барроу отметился восемью забитыми мячами и пятью передачами в 52 проведённых играх.