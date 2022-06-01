Стало известно, что бывший нападающий «Ахмата» Сенин Себаи покинул команду свободным агентом, сообщил его агент Дмитрий Селюк эксклюзивно для «Евро-Футбол.Ру».

«Всё, его контракт закончился. Он стал свободным агентом и уже подписал контракт с командой из Израиля. В воскресенье он вылетает туда», — сказал Селюк.

28-летний Себай перешёл в «Ахмат» осенью 2021 года из «Химок». В составе команды из Грозного он сыграл 19 матчей во всех турнирах, забил 3 мяча и отдал 2 голевые передачи. «Ахмат» финишировал в сезоне-2021/22 на седьмом месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 42 очка.