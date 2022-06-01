Дмитрий Селюк, агент, представляющий интересы полузащитника Бориса Ротенберга, эксклюзивно для «Евро-Футбол.Ру» рассказал о планах футболиста.

«Сейчас надо взять паузу недели на две, посмотреть на обстановку, оценить разные предложения. На основе этого уже нужно будет принимать решение. Когда у футболиста заканчивается контракт… Тут не надо далеко ходить! У Александра Кержакова тоже истёк контракт, и он не говорит ни о какой конкретике.

Именно как футболист в «Локомотиве», именно в «Локомотиве», я хочу подчеркнуть, он закончен. Когда футболист подходит к определённому возрасту, наступает момент, когда игрок думает закончить или не закончить карьеру. Это ведь очень тяжёлое решение. Поэтому, нельзя говорить сейчас, что он ушёл, закончить карьеру – сложно. Надо немного подождать, чтобы это принять или не принять.

В любом случае Боря будет в футболе. В каком статусе? Нужно время, чтобы понять. Сейчас нужно понять, куда двигаться дальше. Он никогда не закончит с футболом, а вот в каком статусе… Я думаю, в течение июня станет известно. Но, Боря всегда будет в футболе, а вот о статусе станет позже.

Каждый футболист себя видит футболистом, но приходит определённый момент, когда нужно заканчивать. Я считаю, что, Боря - образованный человек с высшим образованием, который заканчивал финансовую академию в Санкт-Петербурге. Он суперпрофессиональный человек. В футболе он разбирается, такие кадры, я считаю, должны быть нарасхват в российском футболе. Вчера Сёмин сказал, что Боре надо идти обязательно в руководящем направлении», — сказал Селюк.