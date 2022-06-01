Гаджиев: Кержаков ушёл из «Нижнего Новгорода» не по спортивным причинам

Известный российский тренер Гаджи Гаджиев высказался по поводу решения боссов «Нижнего Новгорода» не продлевать соглашение с Александром Кержаковым.

Гаджиев сказал «Спорт-Экспрессу», что, скорее всего, внутри клуба есть какие-то конфликты и противоречия, так как нижегородская команда провела очень хороший сезон и даже сумела избежать стыковых матчей.

«Вариантов может быть много, но Кержаков явно ушёл из клуба не по спортивным причинам», - сказал экс-тренер «Анжи».

Напомним, что руководители «Нижнего Новгорода» решили не продлевать соглашение с Александром Кержаковым. С первого июня тренер стал свободным агентом.