Кучаев вернулся в ЦСКА

Российский полузащитник Константин Кучаев вернулся из казанского «Рубина» в столичный ЦСКА.

Как сообщает пресс-служба казанской команды, срок арендного соглашения 24-летнего российского футболиста с «Рубином» подошёл к концу, так что игрок вернётся в ЦСКА. Казанский клуб пожелал полузащитнику удачи в дальнейшей карьере. Напомним, что Кучаев не помог «Рубину» сохранить прописку в элитном дивизионе. Команда Леонида Слуцкого заняла 15-е место и напрямую вылетела в ФНЛ.

В этом сезоне Константин Кучаев провёл в российском чемпионате в составе «Рубина» девять матчей, в которых забил один мяч и сделал один ассист.