Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кучаев вернулся в ЦСКА

01 Июня 2022 • 13:32 Комментировать

Российский полузащитник Константин Кучаев вернулся из казанского «Рубина» в столичный ЦСКА.

Как сообщает пресс-служба казанской команды, срок арендного соглашения 24-летнего российского футболиста с «Рубином» подошёл к концу, так что игрок вернётся в ЦСКА. Казанский клуб пожелал полузащитнику удачи в дальнейшей карьере. Напомним, что Кучаев не помог «Рубину» сохранить прописку в элитном дивизионе. Команда Леонида Слуцкого заняла 15-е место и напрямую вылетела в ФНЛ.

В этом сезоне Константин Кучаев провёл в российском чемпионате в составе «Рубина» девять матчей, в которых забил один мяч и сделал один ассист.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Рубин Константин Кучаев
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 01 Июня
14:48 · Россия. Премьер-лига
Пономарёв: «Кучаев слабенький для ЦСКА»
14:47 · Россия. Премьер-лига
Агент Кучаева рассказал, для чего футболист вернулся в ЦСКА
14:35 · Россия. Премьер-лига
Агент не исключил перехода Мусы Барроу в «Зенит»
14:17 · Россия. Премьер-лига
Обухов заявил, что хочет вернуться в «Спартак»
14:08 · Россия. Премьер-лига
Агент Ротенберга рассказал о будущем футболиста после прекращения контракта с «Локомотивом» эксклюзив
13:47 · Россия. ФНЛ
«Акрон» объявил об уходе семи игроков
13:39 · Россия. Премьер-лига
Гаджиев: Кержаков ушёл из «Нижнего Новгорода» не по спортивным причинам
13:32 · Россия. Премьер-лига
Кучаев вернулся в ЦСКА
13:21 · Россия. ФНЛ
Онугха покинул «Рубин»
13:14 · Россия. Премьер-лига
Радимов отреагировал на уход Кержакова из «Нижнего Новгорода»
13:04 · Россия. Премьер-лига
«Факел» усилился форвардом «СКА-Хабаровска»
12:44 · Россия. Премьер-лига
Игонин: Уход Кержакова — имиджевая потеря для «Нижнего Новгорода»
12:37 · Россия. Премьер-лига
Губерниев: Не удивлюсь, если Кержаков будет тренировать более успешную команду в РПЛ
12:34 · Россия. Премьер-лига
Романцев прокомментировал вылет «Рубина» из РПЛ
12:15 · Россия. Премьер-лига
Агент Варелы высказался о будущем уругвайца в «Динамо»
Все новости
Рекомендуем