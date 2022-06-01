«Факел» усилился форвардом «СКА-Хабаровска»

Воронежский «Факел» подписал соглашение с российским форвардом «СКА-Хабаровска» Георгием Гонгадзе.

Как сообщает пресс-служба воронежской команды, 26-летний российский футболист официально подписал контракт с «Факелом», так что в следующем сезоне форвард будет выступать вместе с клубом из Воронежа в РПЛ. Помимо «армейцев» Гонгадзе также выступал за московское «Торпедо», ростовский СКА, «Машук-КМВ» и ставропольское «Динамо».

Напомним, что в прошедшем сезоне Георгий Гонгадзе провёл в подэлитном дивизионе в составе хабаровского клуба 29 матчей, в которых отметился десятью забитыми мячами.