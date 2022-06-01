Игонин: Уход Кержакова — имиджевая потеря для «Нижнего Новгорода»

Бывший футболист «Зенита» и «Сатурна» Алексей Игонин поделился с журналистами своим мнением по поводу контрактной ситуации Александра Кержакова в «Нижнем Новгороде».

Игонин сказал «Чемпионату», что, скорее всего, Кержаков попросил у руководителей нижегородской команды определённые условия на следующий сезон, которые клуб просто не сумел выполнить. Экс-игрок отметил, что уход тренера будет для «Нижнего Новгорода» скорее имиджевой потерей.

Напомним, что руководство «Нижнего Новгорода» не продлило соглашение с Александром Кержаковым, который с первого июня остался без команды.