Губерниев: Не удивлюсь, если Кержаков будет тренировать более успешную команду в РПЛ

Известный комментатор Дмитрий Губерниев высказался по поводу ситуации с тренером Александром Кержаковым, с которым «Нижний Новгород» не продлил контракт.

Губерниев сказал «Спорт-Экспрессу», что для нижегородской команды уход Кержакова будет огромной потерей, особенно сейчас. Комментатор отметил, что тренер не просто работал с командой, но и сразу показал своё оригинальное видение игры.

«Не удивлюсь, если Кержаков продолжит тренировать в РПЛ, но с более успешной командой», - сказал Губерниев.

Напомним, что боссы «Нижнего Новгорода» не продлили соглашение с Александром Кержаковым, который с первого июня остался без команды.