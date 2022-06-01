Романцев прокомментировал вылет «Рубина» из РПЛ

Экс-наставник московского «Спартака» Олег Романцев высказался о вылете казанского «Рубина» из Премьер-лиги. Также он поддержал главного тренера команды Леонида Слуцкого.

«Выигрывает всегда команда, а проигрывает тренер. Но я приятно удивлен, что «Рубин» не собирается расставаться со Слуцким. Быть может, это начало новой эры», - приводит слова Романцева «Спорт-экспресс».

По итогам минувшего сезона российской Премьер-лиги казанский коллектив под руководством Слуцкого финишировал на предпоследнем месте в турнирной таблице и выбыл в ФНЛ. После неудачного завершения сезона тренер заявил, что не планирует покидать команду. Его контракт с казанцами рассчитан до середины 2024 года.