Кто уйдёт из «Спартака» этим летом

«Спартак» завершил сезон победой в Кубке России. Однако это уже история, и пора готовиться к новому сезону. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет, кто покинет «красно-белых».

Ситуация «Спартака» с точки зрения селекции непростая. Очевидно, что этим летом уйдут сразу несколько футболистов. Про кого-то известно точно, про кого-то можно домыслить. Ситуация при этом у всех разная.

Про Самуэля Жиго известно ещё с зимы. Француз подписал контракт с «Марселем» и покидает Россию. Причина – желание быть поближе к семье, где у него растёт ребёнок. Отдельное спасибо можно сказать Жиго за то, что он не стал пользоваться политической ситуацией, а доиграл сезон, бился, шёл в стыки и не берёг себя. В итоге он уходит с трофеем, а также с бесконечной любовью болельщиков «Спартака».

Также покидает команду Зелимхан Бакаев. У него тоже завершился контракт, и он публично попрощался. Ситуация с воспитанником клуба не такая однозначная. Сам Бакаев заявил, что ему вообще не делали предложения о продлении контракта, представители «Спартака» это опровергают. В принципе сам Бакаев, как кажется из его слов, оставляет возможность продлить соглашение. Тем не менее, похоже, этого не случится. Предложений у него, по данным СМИ, несколько – от «Зенита», «Динамо», сообщалось про интерес «Сочи», а также варианты за рубежом.

Судя по всему, не будет продлен контракт и Ильи Кутепова. Про него уже начали забывать, но он всё ещё был игроком «Спартака». У героя чемпионата мира-2018 был довольно серьёзный контракт, а уровень игры оставлял желать лучшего. Видимо, требуемые им суммы настолько велики, что клуб предпочитает оставить Кофрие. С другой стороны, с возвращением Маслова у клуба будет ещё одна опция в центре обороны.

Велика вероятность, что покинет «Спартак» Виктор Мозес, и вот тут уже играет роль политическая ситуация. У него паспорт Великобритании, и на него оказывают давление. Сообщалось, что он мог весной уехать в «Бёрнли», но Премьер-лига запретила регистрировать футболиста вне трансферного окна. Летом же никаких ограничений нет, и, кажется, теперь Мозес уйдёт. Это тоже будет потеря, ведь уровень его игры был очень заметен, особенно когда он сам хотел играть.

После появления информации о расформировании «Спартака-2» стали говорить, что может уйти Илья Свинов. Связка одного события с другим выглядит странной. Свинова изначально брали третьим номером для основы. Он уйдёт, если только в главную команду подтянут кого-то из «двойки», но тот же Акмурзин вроде и сам намерен уйти. Кого-то другого вряд ли возьмут в основу даже третьим номером.

Кристофер Мартинс, по всей видимости, остаётся. Лука Каттани заявил, что трансфер люксембуржца будет выкуплен. Сам полузащитник не говорил о вероятном уходе. Возможно, сказывается тот факт, что Люксембург и Швейцария, где он играл в последнее время, политически более нейтральны, и на футболиста не оказывается какого-то давления.

Есть вопрос по будущему Романа Зобнина. Он здоров, но в конце сезона оказался в запасе, проигрывая конкуренцию и Мартинсу, и Пруцеву. Это притом что Умяров, кажется, в принципе по ходу сезона завоевал место в основном составе. Вряд ли Зобнина такое положение дел может устроить. Так что остаётся следить за новостями.

Что касается арендованных футболистов, то Джордан Ларссон ясно высказал позицию, что возвращаться не собирается. Йоррит Хендрикс, Гус Тиль и Алекс Крал также намерены продолжить карьеру в Европе, тем более что второго, кажется, сейчас можно выгодно продать. Будущее Эсекьеля Понсе не так однозначно – он может вернуться, хотя не стоит исключать и варианта с продажей.

В целом на выход у «Спартака» игроков хватает. Интересно, как «красно-белые» будут комплектоваться в текущей ситуации, и политической, и финансовой. Сделают ли ставку на игроков второй команды, или же кого-то приобретут?

Роман Андреев