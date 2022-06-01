Колосков: Жаль, что «Нижний Новгород» не продлил контракт с Кержаковым

Бывший президент РФС Вячеслав Колосков рассказал журналистам о том, что думает по поводу решения боссов «Нижнего Новгородоа» не подписывать новый контракт с тренером Александром Кержаковым.

Колосков сказал «Спорт-Экспрессу», что ему откровенно жаль, что нижегородский клуб не стал подписывать новый контракт с Кержаковым, хотя мы не знаем, какие взаимоотношения внутри команды.

«Я считал, что Кержаков один из самых перспективных российских тренеров из молодой плеяды», - отметил почётный президент РФС.

Напомним, что руководители «Нижнего Новгорода» не стали подписывать новое соглашение с Кержаковым, который сейчас официально находится без команды.