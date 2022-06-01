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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Романцев высказался о работе братьев Березуцких в ЦСКА

01 Июня 2022 • 11:56 Комментировать

Бывший наставник московского «Спартака» Олег Романцев поделился с журналистами своим мнением по поводу работы братьев Березуцких в ЦСКА.

Романцев сказал «Спорт-Экспрессу», что сейчас у Березуцких не так уж и много тренерского опыта, но последний матч сезона с «Ростовом» подарил «армейским» болельщикам надежду на светлое будущее.

«Не исключаю, что заявление Алексея Березуцкого об уходе принято на эмоциях, ведь он не производит впечатление человека, который способен опустить руки», - сказал Романцев.

Напомним, что «армейский» клуб под руководством Березуцких занял в прошедшем сезоне пятую строчку в российском чемпионате.

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Евро-Футбол.Ру,
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