Романцев высказался о работе братьев Березуцких в ЦСКА

Бывший наставник московского «Спартака» Олег Романцев поделился с журналистами своим мнением по поводу работы братьев Березуцких в ЦСКА.

Романцев сказал «Спорт-Экспрессу», что сейчас у Березуцких не так уж и много тренерского опыта, но последний матч сезона с «Ростовом» подарил «армейским» болельщикам надежду на светлое будущее.

«Не исключаю, что заявление Алексея Березуцкого об уходе принято на эмоциях, ведь он не производит впечатление человека, который способен опустить руки», - сказал Романцев.

Напомним, что «армейский» клуб под руководством Березуцких занял в прошедшем сезоне пятую строчку в российском чемпионате.