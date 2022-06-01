Кержаков рассказал о том, сколько готов ждать предложения от «Нижнего Новгорода»

Тренер Александр Кержаков рассказал журналистам о том, сколько готов ждать предложения по новому контракту от руководителей «Нижнего Новгорода».

Кержаков сказал «Чемпионату», что он не знает, сколько в такой ситуации правильно ждать, но через неделю уже должны стартовать первые предсезонные сборы. Тренер отметил, что пока с другими клубами он ничего не обсуждал, хотя его соглашение с нижегородской командой уже закончилось первого июня.

Напомним, что футболисты «Нижнего Новгорода» под шефством Александра Кержакова заняли 11-ю строчку в турнирной таблице РПЛ в прошедшем сезоне.