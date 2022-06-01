«Химки» вряд ли будут продлевать контракты с Жирковым и Мамаевым

Один из руководителей «Химок» Роман Терюшков рассказал журналистам о перспективах Юрия Жиркова и Павла Мамаева в подмосковной команде.

Терюшков сказал «Р-Спорт», что подмосковный клуб очень благодарен обоим футболистам за то, что они пришли в команду в очень сложное время и помогли «Химкам» сохранить прописку в элитном дивизионе.

«Контракты с Жирковым и Мамаевым вряд ли будут продлены, так как клуб хочет сделать ставку на доморощенных молодых спортсменов», - сказал функционер.

Напомним, что «Химки» по итогам чемпионата заняли 13-ю строчку в РПЛ, а затем в стыковых матчах сумели обыграть «СКА-Хабаровск».