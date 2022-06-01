Романцев высказался о возможном возвращении Черчесова в «Спартак»

Экс-наставник московского «Спартака» Олег Романцев ответил на вопрос журналиста о возможном возвращении Станислава Черчесова на пост главного тренера «красно-белых».

В разговоре со «Спорт-экспрессом» специалист воздержался от комментариев, заявив, что обсуждение будущего Черчесова с его стороны будет некорректным. По словам Романцева, в московском клубе есть достаточно людей, которые занимаются подбором тренерских кадров.

Станислав Саламович тренировал «красно-белых» в сезоне-2007/2008. В настоящий момент 58-летний специалист занимает пост рулевого венгерского «Ференцвароша».