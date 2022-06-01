Сёмин посоветовал голкиперу Хайкину перейти в «Зенит»

Экс-наставник «Локомотива» Юрий Сёмин высказался по поводу возможного перехода голкипера «Будё-Глимта» Никиты Хайкина в питерский «Зенит».

Сёмин сказал «Матч ТВ», что Хайкин самостоятелен в своих решениях, да и предложений от других клубов у него достаточно, но если будет возможность, то голкипер должен перебраться в питерский «Зенит». Опытный специалист отметил, что «Зенит» - лучшая российская команда, куда нельзя не перейти.

Напомним, что клуб из Санкт-Петербурга этим летом хочет усилить вратарскую позицию. Ещё одним претендентом на пост первого номера «Зенита» является голкипер подмосковных «Химок» Илья Лантратов.