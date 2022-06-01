«Факел» объявил о расставании с пятью футболистами

Воронежский «Факел» объявил об уходе пяти игроков.

Команду покинули: вингер Андрей Никитин, вратарь Сергей Ещенко, вингер Денис Файзуллин, а также нападающие Андрей Разборов и Владимир Дядюн.

Отметим, что ранее 33-летний Дядюн защищал цвета таких клубов как «Рубин», «Ростов» и «Динамо». В составе казанцев форвард выигрывал Кубок и Суперкубок России. Также он защищал цвета молодёжной сборной России. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 175 тысяч евро.

Напомним, в минувшем сезоне воронежская команды заняла второе место в турнирной таблице ФНЛ, добыв себе прямую путёвку в РПЛ на следующий сезон.