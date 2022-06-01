Агент форварда «Партизана» прокомментировал интерес со стороны клубов РПЛ

Агент молодого форварда «Партизана» Марко Миловановича высказался по поводу интереса к своему клиенту со стороны клубов из России.

Агент Ненад Йестрович сказал Sport24, что 18-летнего сербского футболиста просматривали скауты питерского «Зенита» и московского ЦСКА, но каких-то конкретных предложений пока не было.

«Мы с Марко любим Россию, а «Зенит» - отличный клуб, так что перебраться в питерскую команду было бы здорово», - сказал агент.

Напомним, что в прошедшем сезоне Марко Милованович провёл в сербском чемпионате в составе «Партизана» 12 поединков, в которых отметился одним забитым мячом.