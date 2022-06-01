Дядюн ушёл из «Факела»

Опытный российский нападающий Владимир Дюдян покинул воронежский «Факел», который в следующем сезоне будет выступать в РПЛ.

Как сообщает пресс-служба воронежского клуба, опытный 33-летний российский футболист покинул команду на правах свободного агента. Руководители «Факела» приняли решение не продлевать соглашение не только с Дядюном, но ещё и с форвардом Андреем Разборовым. Ещё три игрока покинули «Факел» по завершению сроков аренды.

Напомни, что в прошедшем сезоне Владимир Дядюн провёл в подэлитном российском дивизионе 12 матчей, в которых отметился одним забитым мячом.