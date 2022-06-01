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Языджи может перейти в «Зенит»

01 Июня 2022 • 10:56 Комментировать

Полузащитник ЦСКА Юсуф Языджи может продолжить карьеру в «Зените», сообщает инсайдер Иван Карпов в своём телеграм-канале.

По сведениям источника, агент турецкого футболиста предложил питерскому клубу услуги своего клиента. Напомним, что Языджи принадлежит французскому «Лиллю» и выступает за «армейцев» на правах аренды. Ранее сообщалось, что стороны не могут договориться о сумме выкупа игрока. Портал Transfermarkt оценивает полузащитника сборной Турции в 15 миллионов евро.

В минувшем сезоне 25-летний Языджи провёл в составе ЦСКА 12 матчей, в которых забил восемь голов и отдал две результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Зенит Лилль Языджи
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