Языджи может перейти в «Зенит»

Полузащитник ЦСКА Юсуф Языджи может продолжить карьеру в «Зените», сообщает инсайдер Иван Карпов в своём телеграм-канале.

По сведениям источника, агент турецкого футболиста предложил питерскому клубу услуги своего клиента. Напомним, что Языджи принадлежит французскому «Лиллю» и выступает за «армейцев» на правах аренды. Ранее сообщалось, что стороны не могут договориться о сумме выкупа игрока. Портал Transfermarkt оценивает полузащитника сборной Турции в 15 миллионов евро.

В минувшем сезоне 25-летний Языджи провёл в составе ЦСКА 12 матчей, в которых забил восемь голов и отдал две результативные передачи.