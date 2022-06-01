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Романцев — о переходе РФС в Азию: Нужно набраться терпения и не впадать в крайности

01 Июня 2022 • 10:53 Комментировать

Бывший наставник «Спартака» и сборной России Олег Романцев рассказал журналистам о том, что думает по поводу возможного перехода РФС в Азиатскую конфедерацию.

Романцев сказал «Спорт-Экспрессу», что сейчас не самое лучшее время для того, чтобы решаться на такой серьёзный шаг. Опытный специалист отметил, что руководители ФИФА могут воспринять подобное решение как вызов.

«Сейчас нужно просто набраться терпения и не впадать в крайности, ведь скоро Россия снова будет участвовать в международных матчах», - сказал экс-тренер «Спартака».

Напомним, что боссы УЕФА отстранили российские клубы от еврокубков из-за ситуации на Украине.

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Евро-Футбол.Ру,
РФС Олег Романцев Азиатская конфедерация
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