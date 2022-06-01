«Нижний Новгород» не продлил контракт с Кержаковым

Руководство «Нижнего Новгорода» приняло решение не продлевать сотрудничество с главным тренером команды Александром Кержаковым. Об этом сам специалист рассказал в беседе с корреспондентом «Спорт-экспресса».

«Я не продлил контракт с клубом. Сегодня 1 июня. С первого числа я без работы», - сказал наставник.

Напомним, что Кержаков тренировал команду из Нижнего Новгорода с июня прошлого года. В прошлом сезоне российской Премьер-лиги коллектив набрал 33 балла и финишировал на 11-й позиции в турнирной таблице.