Агент Николсона высказался о будущем игрока в «Спартаке»

Футбольный агент Ненад Портега, представляющий интересы нападающего московского «Спартака» Шамара Николсона, высказался касательно будущего игрока.
В разговоре с Metaratings.ru представитель заявил, что пока все мысли его клиента связаны с «красно-белыми». По словам Портеги, Николсона все устраивает в Москве.
В минувшем розыгрыше российской Премьер-лиги ямайский нападающий провел 12 поединков, в которых записал на свой счет пять забитых мячей и одну результативную передачу.
К «народной команде» Шамар присоединился в январе 2022 года. Его действующее соглашение с клубом рассчитано до лета 2026 года.