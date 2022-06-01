Аршавин назвал фаворита в матче за Суперкубок России

Бывший полузащитник «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин поделился с журналистами своим мнением по поводу фаворита в матче за Суперкубок России.

Аршавин сказал «Р-Спорт», что в поединке за Суперкубок явным фаворитом является питерский «Зенит», который и должен в итоге спокойно выиграть трофей. Напомним, что команда из Санкт-Петербурга сыграет с московским «Спартаком». Встреча состоится девятого июля.

Стоит отметить, что подопечные Сергея Семака завоевали чемпионский титул в РПЛ, а «красно-белые» сумели выиграть Кубок России. В финале «Спартак» с трудом обыграл «Динамо» со счётом 2:1.