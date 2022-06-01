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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

ЦСКА назвал лучшего футболиста мая

01 Июня 2022 • 09:56 Комментировать

Пресс-служба столичного ЦСКА подвела итоги голосования за лучшего футболиста прошлого месяца. Индивидуальную награду получил фланговый защитник Марио Фернандес. За него отдали свои голоса 39 процентов респондентов.

Вторую строчку занял голкипер Игорь Акинфеев, получивший 34% голосов, а тройку лидеров замкнул нападающий Чидера Эджуке (27%).

В минувшем розыгрыше российской Премьер-лиги Фернандес провел 28 поединков, в которых отметился тремя забитыми мячами и одной результативной передачей. После завершения сезона защитник заявил, что приостанавливает карьеру.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Марио Фернандес
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