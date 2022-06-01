Оганесян считает, что Тикнизян сможет заменить Рыбуса в «Локомотиве»

Бывший футболист «Локомотива» Саркис Оганесян в разговоре с журналистами заявил, что российский защитник Наир Тикнизян сможет заменить в московском клубе поляка Мацея Рыбуса.

Оганесян сказал Metaraitings.ru, что уход Рыбуся является большой потерей для «железнодорожников», так как поляк очень много лет отдал московской команде. Экс-игрок отметил, что Рыбуса в «Локомотиве» вполне сможет заменить Тикнизян.

«Наир вполне способен заменить поляка, ведь в концовке сезона молодой россиянин действовал неплохо, так что всё будет нормально», - сказал Оганесян.

Напомним, что Наир Тикнизян в прошлом сезоне провёл в российском чемпионате в составе «Локомотива» 18 матчей, в которых отметился двумя голевыми передачами.