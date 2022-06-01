Стало известно, вернётся ли Зе Луиш в РПЛ

Нападающий Зе Луиш, поигравший в российском чемпионате за «Спартак» и «Локомотив», не планирует возвращаться в Премьер-лигу. Об этом в беседе с корреспондентом «РБ Спорт» поведал его агент.

«Возвращения в Россию не будет. Зе Луиш уже выбрал новый клуб, который не из России», - сказал представитель футболиста.

Также он отметил, что нападающий согласовал с новым клубом двухлетнее трудовое соглашение.

Последним местом работы Зе Луиша был аравийский «Аль-Таавун». В чемпионате Росси нападающий провел в общей сложности пять лет.