С 1 июня вступил в силу закон о Fan ID

Уже с 1 июня этого года вступил в силу закон о Fan ID, который был подписан президентом России Владимиром Путиным в декабре прошлого года.

С введением закона о Fan ID болельщики не смогут посещать спортивные мероприятия без специального электронного документа, который необходим для идентификации зрителя и обеспечения безопасности и порядка. Стоит отметить, что подобный паспорт болельщика можно будет оформить на портале «Госуслуг».

Напомним, что в связи с введением этого закона активные болельщики многих футбольных команд РПЛ решили бойкотировать матчи.