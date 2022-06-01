Экс-полузащитник «Уфы» может остаться в РПЛ

Хорватский экс-полузащитник «Уфы» Филип Мрзляк может остаться в российском чемпионате.

Как сказал «Чемпионату» агент игрока Марсель Качинари, к нему по поводу возможного трансфера Мрзляка уже обращались представители нескольких команд из элитного дивизиона.

«Филип готов вернуться в Россию и у нас уже есть несколько предложений, но называть конкретные команды я не буду по профессиональным соображениям», - сказал Качинари.

Напомним, что в прошедшем сезоне Филип Мрзляк провёл в составе «Уфы» в российском чемпионате 24 встречи, в которых отметился двумя результативными передачами.