Президент «Зенита» высказался о возможном трансфере голкипера Хайкина

Президент «Зенита» Александр Медведев прокомментировал журналистам слухи о том, что голкипер «Будё-Глимта» Никита Хайкин может летом перебраться в питерский клуб.

Медведев сказал Sport24, что представители питерской команды не вели никаких переговоров с российским футболистом, так что всё это фейки и слухи. Напомним, что «Зенит» хочет в это летнее трансферное окно усилить вратарскую позицию. До этого пресса сватала в клуб из Санкт-Петербурга голкипера «Химок» Илью Лантратова.

Напомним, что в этом году Никита Хайкин провёл в норвежском чемпионате девять поединков, в одном из которых сумел отыграть на ноль.