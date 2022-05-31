Полузащитник московского «Динамо» Николо Моро в ближайшее время может перебраться в немецкую Бундеслигу. По информации от «Евро-Футбол», в его услугах заинтересована берлинская «Герта».

Сандро Шварц, который скоро будет объявлен главным тренером клуба из Берлина высоко ценит игровые навыки футболиста и верит, что Моро в будущем будет прогрессировать. Отмечается, что сам полузащитник не против перебраться в Бундеслигу.

Напомним, что на днях московское «Динамо» официально объявило об уходе главного тренера Сандро Шварца. В этом сезоне Моро отметился одним голом и одним ассистом в чемпионате России.