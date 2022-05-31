Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Герта» хочет видеть у себя Моро эксклюзив

31 Мая 2022 • 16:57 Комментировать

Полузащитник московского «Динамо» Николо Моро в ближайшее время может перебраться в немецкую Бундеслигу. По информации от «Евро-Футбол», в его услугах заинтересована берлинская «Герта».

Сандро Шварц, который скоро будет объявлен главным тренером клуба из Берлина высоко ценит игровые навыки футболиста и верит, что Моро в будущем будет прогрессировать. Отмечается, что сам полузащитник не против перебраться в Бундеслигу.

Напомним, что на днях московское «Динамо» официально объявило об уходе главного тренера Сандро Шварца. В этом сезоне Моро отметился одним голом и одним ассистом в чемпионате России.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Герта Динамо Москва Никола Моро
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 31 Мая
17:09 · Россия. Премьер-лига
Селюк рассказал о сорвавшемся переходе Видича в «Шахтёр»
16:57 · Россия. Премьер-лига
«Герта» хочет видеть у себя Моро эксклюзив
16:39 · Россия. Премьер-лига
Агент: «Бикфалви хочет перейти в российский топ-клуб»
16:25 · Россия. Премьер-лига
Федотов — о будущем: «Прошу вас, не мучайте меня»
15:42 · Россия. Премьер-лига
«Крылья Советов» могут усилиться игроком сборной Молдовы
15:22 · Россия. Премьер-лига
Губерниев рассказал, какой поступок Дзюбы сможет возбудить болельщиков 3
14:55 · Россия. Премьер-лига
Федотов — главный кандидат на пост тренера «Динамо»
14:27 · Россия. Премьер-лига
Стало известно имя главного кандидата на пост наставника «Уфы»
14:11 · Россия. Премьер-лига
Рыбус покинул «Локомотив»
13:21 · Россия. Премьер-лига
«Урал» подписал контракт с защитником «СКА-Хабаровска»
13:11 · Россия. Премьер-лига
Стукалов: «До сих пор не отошёл от последних минут матча с «Оренбургом»
13:03 · Россия. Премьер-лига
Капитан «Уфы» официально покинул команду
12:42 · Россия. Премьер-лига
Карпов вернулся в ЦСКА
12:34 · Россия. ФНЛ
Экс-тренер «Балтики» может возглавить «СКА-Хабаровск» эксклюзив
12:28 · Россия. Премьер-лига
Полузащитник «Динамо» может продолжить карьеру в Бундеслиге эксклюзив
Все новости
Рекомендуем