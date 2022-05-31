«Урал» подписал контракт с защитником «СКА-Хабаровска»

Екатеринбургский «Урал» официально подписал контракт с конголезским защитником украинского происхождения Эммерсоном Иллойе-Айетом из «СКА-Хабаровска».

Как сообщает пресс-служба «шмелей», 26-летний футболист подписал с екатеринбургской командой долгосрочное соглашение. Стоит отметить, что Эммерсон родился в Одессе и даже вызывался в молодёжную сборную Украины, но в 2017 году защитник провёл матч в составе сборной Конго.

В прошедшем сезоне Эммерсон Иллой-Айет провёл в ФНЛ в составе хабаровского клуба 33 матча, в которых отметился одним забитым мячом и получил три жёлтые карточки.