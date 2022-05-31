Капитан «Уфы» официально покинул команду

Опытный словенский защитник и капитан «Уфы» Боян Йокич официально покинул команду из Башкортостана.

Как сообщает пресс-служба уфимского клуба, 36-летний словенский футболист покинул «Уфу» на правах свободного агента, так как у него истёк срок действующего соглашения с командой, которая в этом сезоне вылетела в ФНЛ. За «Уфу» Йокич выступал с 2016 года. До этого защитник также играл за «Вильярреал», «Ноттингем Форест», «Кьево», «Сошо» и другие клубы.

В этом сезоне Боян Йокич провёл в российском чемпионате в составе «Уфы» 27 матчей, в которых отметился двумя результативными передачами.