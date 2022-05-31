Карпов вернулся в ЦСКА

Защитник ЦСКА Вадим Карпов вернулся в состав «армейцев» после выступлений за «Текстильщик» на правах аренды, сообщает ивановский клуб.

В минувшем сезоне ФНЛ 19-летний футболист провёл в составе «Текстильщика» 17 матчей, отметившись в них одной результативной передачей.

Напомним, ивановский клуб занял последнее место в прошедшем сезоне, вылетев во второй дивизион.

Карпов является воспитанником московского клуба, проведя за «армейцев» в общей сложности 33 матча, отметившись в них одним голом и одной результативной передачей.