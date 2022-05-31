Хорватский полузащитник московского «Динамо» Никола Моро может в летнее трансферное окно перебраться в немецкий чемпионат.

По информации «Евро-футбол.ру», в услугах 24-летнего хорватского футболиста заинтересованы несколько команд из Бундеслиги. «Динамо» хочет выручить с продажи полузащитника не менее 12 миллионов евро. Напомним, что этим летом из московского клуба в немецкий чемпионат также переходит тренер Сандро Шварц, который должен возглавить берлинскую «Герту».

В этом сезоне Никола Моро провёл в РПЛ 28 матчей, в которых отметился одним забитым мячом и одним ассистом.