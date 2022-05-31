Галоян может перейти в «Ростов»

Полузащитник «Велеса» Артур Галоян может продолжить карьеру в «Ростове», сообщает Metaratings.

По информации источника, интерес к футболисту проявляют сразу три клуба РПЛ, в том числе один из лидеров прошедшего розыгрыша чемпионата России. Однако фаворитами в борьбе за Галояна являются именно ростовчане.

В минувшем сезоне ФНЛ 22-летний Галоян провёл в составе московского клуба 35 матчей, в которых забил 13 голов, а также отдал девять результативных передач.

Контракт Галояна с «Велесом» рассчитан до лета следующего года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Армении в 900 тысяч евро.