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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Из «Ахмата» ушли шесть футболистов

31 Мая 2022 • 11:49 Комментировать (1)

Грозненский «Ахмат» объявил о том, что команду официально покинули сразу шесть футболистов.

Как сообщает пресс-служба грозненского клуба, руководители «Ахмата» не стали продлевать соглашения с голкипером Виталием Гудиевым, защитником Александром Пуцко и африканским форвардом Сенином Себаи. Команду из Грозного также покинули три арендованных игрока, а именно Артём Архипов, Игорь Коновалов и Виталий Лысцов.

Напомним, что в прошедшем сезоне футболисты «Ахмата» под руководством Андрея Талалаева заняли седьмую строчку в турнирной таблице РПЛ. Команда набрала 42 балла в 30 матчах.

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Евро-Футбол.Ру,
Александр Пуцко Виталий Гудиев Виталий Лысцов Игорь Коновалов Ахмат Сенин Себаи Артем Архипов
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