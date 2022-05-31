Из «Ахмата» ушли шесть футболистов

Грозненский «Ахмат» объявил о том, что команду официально покинули сразу шесть футболистов.

Как сообщает пресс-служба грозненского клуба, руководители «Ахмата» не стали продлевать соглашения с голкипером Виталием Гудиевым, защитником Александром Пуцко и африканским форвардом Сенином Себаи. Команду из Грозного также покинули три арендованных игрока, а именно Артём Архипов, Игорь Коновалов и Виталий Лысцов.

Напомним, что в прошедшем сезоне футболисты «Ахмата» под руководством Андрея Талалаева заняли седьмую строчку в турнирной таблице РПЛ. Команда набрала 42 балла в 30 матчах.