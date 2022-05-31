Защитник «Сочи» летом может перебраться в Сербию

Бразильский защитник «Сочи» Родригао может летом сменить клубную прописку и перебраться в чемпионат Сербии.

По информации Metaraitings.ru, в услугах 26-летнего бразильского футболиста очень заинтересованы сербские клубы «Црвена Звезда» и «Партизан». Команды готовы выложить за игрока «Сочи» около трёх миллионов евро. Напомним, что Родригао перебрался в сочинский клуб прошлым летом из португальского «Жил-Висенте» на правах свободного агента.

В этом сезоне Родригао провёл в российском чемпионате в составе «Сочи» 26 матчей, в которых отметился двумя забитыми мячами и одним ассистом.